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اليونيفيل: تل أبيب تنتهك بشكل صارخ القرار 1701 في لبنان

اليونيفيل: تل أبيب تنتهك بشكل صارخ القرار 1701 في لبنان
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

اتهمت قوات اليونيفيل في لبنان الإحتلال الإسرائيلي بانتهاكات صارخة للقرار 1701 بخصوص وقف إطلاق النار.

العالم - لبنان

وأكدت قوات اليونيفيل في بيان ان “التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرّف عليها بوضوح والتي تخصّ القوات المسلحة اللبنانية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي”.

وقال البيان إن “جنود حفظ السلام شاهدوا صباح (السبت) جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تدمر برميلا يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، وكذلك برج مراقبة للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة” وشدد على ان ذلك “يشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701 والقانون الدولي”.

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ودعا البيان “جميع الأطراف إلى تجنّب أي أعمال، بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية والتي من شأنها أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر”.

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