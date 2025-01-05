حزب الله يعلن موعد ومكان تشييع السيد الشهيد نصر الله

العالم- لبنان

وقال القيادي بحزب الله وفيق صفا في كلمة بمناسبة مرور 100يوم على استشهاد السيد نصر الله إن حزب الله سيكون حاضرا في الساحة وفي اعادة الاعمار.

وأكد وفيق صفا، مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله أن تشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله سيكون بعد الـ60 يوما وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقام وفيق صفا بجولة في مكان ارتقاء شهيد الأمة السيد حسن نصر الله و صرح: حضور السيد موجود في المقاومة ومجاهديها وشعب المقاومة وحزب الله أقوى وأصلب من الحديد وهو أقوى مما كان وهذا ما شهده العدو.

وفي الشأن الداخلي قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله: نحن قلنا سابقاً أن لا فيتو لحزب الله على ترشيح قائد الجيش كرئيس للجمهورية.

وتابع: سيكون للرئيس بري حديث مع هوكستين حول الخروقات الإسرائيلية.