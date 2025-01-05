طهران تحتفل بمئوية تأسيس معهد شارك في إنتاج لقاح كوفيد-19

العالم - مراسلون

تحتضن قاعة المؤتمرات الدولية في العاصمة الإيرانية طهران احتفالية الذكرى المئوية لتأسيس معهد رازي لأبحاث اللقاحات والمصل.

هذا الحدث المميز، الذي جمع فيه كبار المسؤولين من وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي و وزير الزراعة، إلى جانب عدد من الشخصيات العلمية البارزة، للاحتفاء بما تحقق من إنجازات علمية طبية، ومناقشة المستقبل الواعد في هذا المجال الحيوي.

وقال مساعد الوزير ورئيس منظمة البحوث والتعليم والإرشاد الزراعي، غلام رضا غل محمدي لقناة العالم:"أود أن أشارككم اثنين من الإنجازات البارزة؛ معهد رازي حقق إنجازات بارزة، منها خفض نسبة الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي في إيران إلى صفر بفضل جهود باحثيه، وكان من الرواد في إنتاج لقاح كوفيد-19 خلال الجائحة. كما ينتج المعهد نحو 30 بالمئة من لقاحات الحيوانات في البلاد".

وقال رئيس بنك الأحياء في معهد رازي للأبحاث واللقاحات والمصل، سينا سليماني لقناة العالم: "شعارنا هو 'مئة عام من الخبرة في الخدمة والاعتزاز'. إن إنتاج المعهد لسبعة لقاحات أساسية من برنامج التطعيم الوطني، مثل لقاحات الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف، شلل الأطفال، الدفتيريا، الكزاز، والسعال الديكي، يعكس أهمية استراتيجية كبيرة ويبرز تأثيره في مجال الصحة العامة".

تأسس معهد رازي في عام 1925، ليكون نواةً لتطوير الأبحاث البيولوجية التي تسهم في تعزيز الأمن البيولوجي للبشر والحيوانات ضد الأمراض المعدية. ومن خلال حجم إنتاجه الكبير، وتنوع المنتجات التي يقدمها، في مجال اللقاحات الطبية، وكذلك في قطاع اللقاحات الخاصة بالماشية والدواجن. وكذلك المهام التي يتولاها، يُعدّ المعهد فريدًا من نوعه في الشرق الأوسط.

وقال علي آمقي رودسري وهو عضو الهيئة العلمية ورئيس معهد رازي للفرع الغربي:" أنا وزملائي في هذا الفرع نعمل بشكل أساسي على إنتاج لقاحات الدواجن المعطلة، وتشمل منتجاتنا الرئيسية لقاح الأنفلونزا الأحادي، لقاح نيوكاسل الأحادي، واللقاح المزدوج لنيوكاسل والأنفلونزا. كما أننا نعمل في مجال البحث والتطوير على إنتاج لقاحات جديدة مثل لقاح 'نيوكاسل جي سون' ولقاح 'أنفلونزا فوها'، وغيرها".

من أهداف المؤتمر دعوة كبار المسؤولين لتقديم مقترحاتهم وآرائهم حول مستقبل صناعة اللقاحات كمنتج استراتيجي، والتأكيد على ضرورة دعم الإنتاج الوطني، إلى جانب تكريم العلماء والباحثين والعاملين في هذا المعهد منذ تأسيسه.

بعد مرور 100 عام علی تأسيسه يواصل معهد رازي دوره الريادي في صناعة اللقاحات في ايران ويؤکد علی أهمية الحفاظ علی المعهد وتطويره ليبقی رکيزة أساسية في مجال الابحاث البايولوجية والصحية.