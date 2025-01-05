الخارجية الإيرانية تحيي ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني  + فيديو

العالم – مراسلون

الدبلوماسية والميدان يكمل أحدهما الآخر.. ولطالما قدمت الخارجية الإيرانية الشهداء في سبيل دعم محور المقاومة ومناصرة المظلومين في المنطقة.

وكان هذا موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني في مقر الخارجية الإيرانية.

وفي كلمته بالمراسم قال عباس عراقجي: "إن المقاومة مدرسة لا يمكن القضاء عليها بالسلاح، ونهج ليس مرتبطا بشخص بعينه يزول مع زوال قائد أو زعيم، إن ما حدث في الأشهر القليلة الماضية كانت تجسيدا جديدا للتنسيق الكامل بين الميدان والدبلوماسية.. الميدان قام بمسؤولياته والدبلوماسية أدت واجباتها."

مراسم الاحياء شارك فيها قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي رضا تنكسيري، وجمع من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين.

تنكسيري شدد على أهمية العمل المتوازي بين الدبلوماسية الخارجية واستراتيجية الميدان.. وصرح تنكسيري قائلاً: "إن السيد عباس عراقجي هبطت طائرته في مطار بيروت في زمن قصف بيروت، وكما قال عندما تكون الدبلوماسية مع الميدان تجنى الثمار."

وركز المتحدثون على أن القائد سليماني حول مدرسة المقاومة في الميدان إلى محور للمقاومة، وخلق تيارا في المنطقة لا يمكن تدميره، مؤكدين أن الدبلوماسية هي جزء من هذه المدرسة ولا يوجد انفصال جوهري بينهما.

ورغم التطورات المتسارعة في المنطقة وتعدد الروايات فيها تبقى ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني حية في قلوب الشعب والحكومة الإيرانية ومنارا استراتيجيا للبلاد.

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