11 قتيل وجريح في عملية فلسطينية ناجحة بالضفة الغربية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل، أحمد الحلايقة عن مقتل 3 مستوطنين وجرح 8 آخرين، حالة أحدهم خطيرة حسب اعلان مؤسسة انقاذ بلا حدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أولي ومقتضب اليوم الإثنين، تلقيه بلاغاً عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم".

وأظهر توثيق مصور استهداف حافلة بعملية إطلاق نار خلال مرورها بأحد الشوارع من قبل منفذ واحد على الأقل؛ لاذ بالفرار من المكان.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية إطلاق نار في قلقيلية نفذت من سيارة انسحبت من المنطقة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن شهود عيان أن تعزيزات من قوات الاحتلال وصلت إلى المنطقة، وشرعت في أعمال تفتيش عن المنفذين.

وبعد عملية إطلاق النار في قلقيلية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإغلاق شارعَي 55 و60 الرئيسيّين في الضفة الغربية.

كما فرض طوق عسكري على القرى الفلسطينية كافة في منطقة العملية بحثًا عن المنفذَين.

وتأتي هذه العملية في وقت يصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 835 فلسطينيًا، وإصابة نحو 6700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.