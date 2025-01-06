سخرية واسعة علی مواقع التواصل الليبية إثر الفوضی في البلاد

العالم - افريقيا

انفلات امني وفوضى ما زالت تشهدها المدن الليبية منذ سنوات وسط فشل المساعي الدولية والاطراف الليبية في التوصل لتفاهمات مشتركة وغياب المحاسبة.

فوضى سائدة في البلاد اثر انتشار التشكيلات المسلحة وعدم قدرة السلطات على السيطرة عليها خاصة في مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس.

حكومة عبد الحميد الدبيبة اطلقت عملية أمنية واسعة في المدينة تحت عنوان ضبط الأمن ومكافحة الفوضى بعد تزايد المطالب الشعبية بضرورة الحد من الانفلات الأمني الناتج عن انتشار التشكيلات المسلحة المتعددة داخل المدينة وفق مصادر محلية.

لكن يبدو ان حقيقة الامر تعود الى ان مدينة الزاوية الواقعة على الساحل الليبي تعد ساحة لتنافس كبير بين قوات حكومة الدبيبة التي تحاول فرض هيبة الدولة في المدينة وإعادة الاستقرار إلى مؤسساتها وبين التشكيلات المسلحة التي تسعى للسيطرة على الموارد الحيوية ومنافذ التهريب، لكن هشاشة الأجهزة الأمنية التابعة للدولة زادت من تغوّل هذه التشكيلات المسلحة، حيث أعلن وزير داخلية حكومة عبدالحميد الدبيبة في أحد التصريحات الصحافية أن وزارته 'لا سيطرة لديها على مدينة الزاوية'.

في سياق متصل فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا، المكلفة من مجلس الأمن الدولي، وصفوا مدينة الزاوية بأنها مركز رئيسي لعدد من الشبكات الإجرامية المنظمة. أما الجهات الفاعلة الرئيسية التي تقف وراء هذه الشبكات الإجرامية فهي الجماعات المسلحة التي اكتسبت ما يشبه الشرعية من خلال تفويضات أمنية ممنوحة لها من الحكومة، مما يسمح لها بالعمل مع الإفلات من العقاب.

العملية الأمنية الأخيرة في مدينة الزاوية أثارت ردود فعل كثيرة وموجة من السخرية في منصات التواصل الاجتماعي الليبية وسط مشهد أمني معقد تعيشه المدينة، حيث تتداخل التشكيلات المسلحة مع الأجهزة الأمنية الرسمية في هذه العملية، مما يجعل من الصعب التمييز بين الجهات المنفذة والمستهدفة.