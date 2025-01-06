بايدن يثير الجدل ثانية: أعرف بوتين منذ 47 عامًا!

العالم-الاميركيتان

وقال بايدن وقد اختلط عليه موعد اللقاء: "لقد عرفت بوتين منذ أكثر من 47 عامًا. أتذكر أنني التقيت به في الفترة ما بين وقت انتخابنا وقبل أداء اليمين الدستورية (20 يناير 2021). أو بعد ذلك مباشرة. لا، معذرةً، قبل ذلك. لا، هذا صحيح، مباشرة بعد تولينا المنصب. في أوائل فبراير".

وأوضح أنه أراد خلال القمة الأولى مناقشة قضية ضبط الأسلحة مع بوتين. بالإضافة إلى ذلك، خطط جو بايدن للحديث عن الأسلحة النووية. ومع ذلك، وفقًا للزعيم الأمريكي، "أسقطه فلاديمير بوتين من خلال البدء في الحديث عن التغييرات في روسيا".

وكان اجتماعهما الوحيد وجهاً لوجه كرئيسين في جنيف في يونيو/حزيران 2021.

يذكر أنه قبل 47 عامًا، في عام 1978، كان بايدن لا يزال عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، وكان بوتين ضابطًا في جهاز المخابرات السوفيتي (كي جي بي).

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وجاء كلام الرئيس الأمريكي عن هذا الأمر يوم أمس الأحد خلال اجتماعه مع الأعضاء الجدد في الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي.

وكان الحديث وقتها يجري عن اللقاء بين بوتين وبايدن في القمة بين روسيا والولايات المتحدة التي جرت في يونيو 2021 في جنيف.

وسبق أن علق الكرملين على تصريحات بايدن حول معرفته الطويلة بالزعيم الروسي. نصح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، بسؤال صاحب البيت الأبيض بنفسه كيف كان يعرف بوتين لفترة طويلة.