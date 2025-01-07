مواضيع مشتركة على الطاولة.. بقائي يتحدث عن زيارة السوداني إلى إيران

العالم _ خاص بالعالم

وخلال تصريحات خاصة لقناة العالم قال بقائي إن الطرفين العراقي والايراني سيبحثون عددا من المواضيع المشتركة بين الجانبين وتوسيع التعاون في مجالات عدة.

أوضح بقائي أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران هي استمرار للعلاقات الدبلوماسية وتعزيز للعلاقات بين الجانبين الإيراني والعراقي.

وأكد على أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الإيراني بزشكيان، حيث سيتم التباحث بخصوص عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة على صعيد المنطقة خاصة تلك التي وقعت في سوريا في الأسابيع الماضية.

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