إيران تجري مناورات شاملة تركز على الحرب الإلكترونية والرد السريع

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انطلقت مناورة الرسول الأعظم الـ19 للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في المناطق التي كانت ساحة لعمليات مهمة ضد الجماعات المعادية في الماضي غرب البلاد، مناورة بمشاركة مختلف الاقسام والوحدات المتخصصة جاءت هذه المرة بهدف رفع الجاهزية القتالية والتنسيق لمواجهة أي عدوان محتمل ضد إيران ومنع تسلل الجماعات الإرهابية.

وقال قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، العميد محمد باكبور:

"تركز مناورات الرسول الاعظم 19 على العمليات الدفاعية والأمنية. واليوم، نقوم بإجراء مناورات أمنية تركز على غرب إيران، وستشمل المراحل المستقبلية تدريبات دفاعية في المناطق الجنوبية بالقرب من الخليج الفارسی. وقد تم اختيار هذه المنطقة على وجه التحديد لأهميتها الاستراتيجية ومخاوفها الأمنية السابقة، مما يجعلها مثالية لاختبار قواتنا في ظل ظروف واقعية".

في المرحلة الأولى من المناورات، تم التدريب على سيناريوهات مختلفة لعمليات الرد السريع، وتم تنفيذ النقل السريع للقوات الخاصة في حرس الثورة الإسلامية والمعدات العسكرية إلى منطقة المناورات، تم أيضا إنشاء مشفى ميداني بسعة 128 سريرا ومزود بكامل الامكانات الصحية في منطقة العمليات في أقل من 8 ساعات.

وقال قائد قوات الرد السریع فی الحرس الثورة الإسلامیة، العمید أحمد علی فیض اللهی:

"نحن فی القوات الرد السريع التابعة للقوات البرية التابعة للحرس الثورة الاسلامیة مستعدون لتنفيذ أي نوع من المهام، في أي موقف وفي أي بيئة، للتعامل مع أي تهديد محتمل، وفي الأماكن التي يحتاج فيها العدو للتعامل بقسوة وفورا، ندخل المنطقة ونمنع اختراق قوات العدو ونتعامل معها بالقوة".

وشملت المناورات التدريب الخاص على ظروف الحرب الإلكترونية واختبار أنظمة الرادار والاتصالات وتسيير طائرات الهليكوبتر وإجراء مختلف النيران التدميرية والهجومية والمساندة من قبل وحدات المدفعية والوحدات المدرعة وتدمير أهداف العدو الافتراضي ومقراته باستخدام معدات جديدة إيرانية الصنع.

وكلما زادت التهديدات وتنوعت مصادرها، زادت الحاجة لاستعداد مواجهتها وهذه المناورة تظهر جهوزية القوات المسلحة الإيرانية للدفاع عن سيادة أرضها باستخدام أحدث التقنيات والإمكانيات العسكرية.