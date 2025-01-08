رئيس الوزراء العراقي يصل الى طهران

العالم- ايران

وحطت طائرة السوداني في مطار مهرآباد بطهران حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد الايراني عبد الناصر همتي.

وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء قد اعلن في بيان مقتضب، إن "السوداني غادر صباح اليوم العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبحسب بيان سابق لمكتب رئاسة الوزراء الأحد (5 كانون الثاني 2025) فإن الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" قد اعلن قبل بضعة أيام، في تصريح للصحفيين أن زيارة السوداني الى طهران، تأتي في اطار المشاورات بين البلدين بهدف توسيع العلاقات الثنائية واستعراض التطورات الاقليمية.