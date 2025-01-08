طهران وبغداد تؤكدان على حوار إقليمي شامل واستقرار سوريا

العالم - إيران

وخلال المؤتمر، قال السوداني إن زيارته لإيران تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، داعياً إلى "حوار إقليمي شامل، يعزز بناء الثقة بين دول المنطقة".

وأكد السوداني أن الاستقرار في سوريا هو "مفتاح الاستقرار في المنطقة"، مشدداً على "ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في سوريا".

كما أكد أن موقف بغداد ثابت في إدانة حرب الإبادة في قطاع غزة، وأن موقفها ثابت أيضاً لجهة ضرورة ثبات التهدئة في لبنان، ودور العراق في المساعدة في إعادة الإعمار.

بدوره، أشار بزشكيان إلى أن لدى إيران والعراق "هاجساً مشتركاً حول خطر تفعيل بؤر الإرهاب في المنطقة"، وهو "ما يتطلب مزيداً من التعامل والحكمة بين البلدين"، مضيفاً أن "أولوية بلاده هي تنمية العلاقات مع دول الجوار، وخصوصاً العراق".

والتقى بزشكيان والسوداني في طهران، التي وصل إليها الأخير اليوم، على رأس وفد حكومي، من أجل عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين، تبحث تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي والتطورات التي تشهدها المنطقة، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة.

وخلال لقاء بزشكيان والسوداني، بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار جهود التعاون المشترك في إطار الاتفاقات والتفاهمات الثنائية وتطوير الشراكة البناءة، على نحو يعزز مصالح البلدين.

كذلك، شهد الاجتماع مناقشة التعاون والتنسيق في المواقف بين البلدين بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، ولا سيما في سوريا، وضرورة العمل المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على وحدة أراضيها.

وبحث الجانبان أيضاً تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بحيث تم تأكيد استمرار جهود العراق، من أجل فرض التهدئة والاستقرار في عموم المنطقة، استناداً إلى علاقات التعاون البناء مع إيران، والمحيط العربي والإقليمي.

وحضر المباحثات عن الوفد العراقي نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ووزيرا الكهرباء والتجارة، ومستشار الأمن القومي، ومستشار رئيس الحكومة، والمدير العام للمشاريع النفطية في وزارة النفط.

وشهدت المباحثات استعراض الإجراءات المتخدة من الجانبين لتفعيل مذكرات التفاهم، التي سبق توقيعها خلال زيارة بزشكيان إلى بغداد في أيلول/سبتمبر الماضي، خصوصاً تلك التي تتركز في مجالات الربط السككي لنقل الزائرين، والأمن وضبط الحدود، والطاقة، والمدن الصناعية المشتركة.