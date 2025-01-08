ايران تفرج عن الصحفية الإيطالية المحتجزة لديها

العالم - ايران

وجاء في البيان أن السيدة سالا أُفرج عنها من السجن بعد جهود مكثفة من المفاوضات الدبلوماسية، وأن الطائرة التي تقلها غادرت طهران متجهة إلى إيطاليا.

وفي تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، كتبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: "الطائرة التي تعيد تشيتشيليا سالا من طهران إلى وطنها قد أقلعت. بفضل الجهود المكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية، تم الإفراج عن هذه المواطنة الإيطالية وهي الآن في طريقها إلى إيطاليا."

كانت السيدة تشيتشيليا سالا قد اعتُقلت في 19 ديسمبر2024 بتهمة انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وأفادت الإدارة العامة للإعلام الأجنبي بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الايرانية بأن السفارة الإيطالية في طهران كانت على علم بالقضية، وأنه خلال فترة احتجازها، تم توفير إمكانية الوصول القنصلي لها والتواصل الهاتفي مع عائلتها.