بالتفاصيل.. الكشف عن منفذ عملية الفندق بالضفة والعقل المدبر لها

العالم - فلسطين

وقالت الكتائب في بيان لها، مساء الأربعاء، "أجهز المجاهدون على 3 صهاينة أحدهم ضابطٌ بشرطة الاحتلال وأصابوا عددًا من المغتصبين بجراح متفاوتة، قبل أن ينسحبوا ويعودوا لقواعدهم سالمين".

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وكشفت الكتائب عن “دور شهيدها القائد جعفر أحمد دبابسة كعقلٍ مدبّرٍ للعملية البطولية، التي أوصلت عبرها المقاومة، رسالة الوحدة الميدانية الراسخة”.

وأكدت أن “العمليات المشتركة القادمة ستكون أبلغ رسائل التآلف والترابط بين فصائل المقاومة المختلفة، في وجه كل من يسعى لضرب المقاومة وإخماد لهيبها المشتعل، وفي ردها على مجازر العدو المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء”.

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والإثنين، قتل 3 صهاينة وأصيب 7 اثنان بحالةٍ خطيرة، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة "إسرائيلية" ومركبة قرب قرية الفندق شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وتمكن منفذوها الانسحاب.

وأكد الإسعاف "الإسرائيلي"، مقتل 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارتين خاصتين، فيما أصيب 7 من ركاب الحافلة برصاص مقاومين فلسطينيين، مشيرًا إلى أنّ بين الإصابات سائق الحافلة وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن أحد القتلى محقق في مركز شرطة الاحتلال في مستوطنة “أرئيل” يدعى “إلعاد يعقوب فنيكلشتاين”.