المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في طولكرم

العالم - خاص بالعالم

حملة الدهم شنها جيش الاحتلال على أرجاء متفرقة من الضفة وسط اشتباكات شديدة تركزت في طولكرم مع مواصلة الاحتلال عدوانه على المدينة ومخيمها ليعربد خلال اقتحامه لمنازل المواطنين بالاعتداء عليهم واخضاعهم للاستجواب واعتقال شاب من ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة ولم يكتف بهذا ليجرف الشوارع ويدمر البنيىة التحتية للمخيم وسط انتشار لآليات الاحتلال ودورياته الراجلة، ونشر القناصة لإطلاق الأعيرة النارية على كل شيء متحرك.

وردا على هذا العدوان هبت كتيبة طولكرم لسرايا القدس باستهداف قوات المشاة الاسرائيلية بالرصاص أوقعت اصابات في صفوفهم، وفجرت جرافة عسكرية بعبوة ناسفة.

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همجية قوات الاحتلال لم تسلم منها محافظة سلفيت لتقتحم بلدة الزاوية غرب المحافظة وسط اطلاق قنابل الصوت، وداهمت عدة منازل، واعتدت بالضرب على المواطنين.



أما في قلقيلية فشهدت الاقتحامات اطلاق قنابل الصوت والغاز السام مع اعتقال شابين، واعتدت على آخر في بلدة عزون وفجرتْ منزلا بعبوة ناسفة.

جرائم اسرائيلية في قلقيلية، تواصل المقاومة التصدي لها، وكان آخرها اعلان كتائب القسام مسؤوليتها المشتركة مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق.



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العملية التي شهدت هجوم ثلاثة مقاومين بقيادة الشهيد جعفر دبابسة على حافلة ومركبات تقل مستوطنين عند مدخل قرية الفندق، أسفرت عن مقتل ثلاثة اسرائيليين واصابة سبعة آخرين بجروح خطرة.



غضب الاحتلال من هذه العملية دفعه الى مداهمة بيت العقل المدبر لها الشهيد دبابسة خلال اقتحام قرى وبلدات في نابلس ومخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.