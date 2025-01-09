بالفيديو.. أبرز ردود الفعل الدولية على انتخاب ’جوزيف عون’ رئيسا للبنان

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ترحيب عربي ودولي واسع حظي به إعلان جوزيف عون رئيسا للبنان خاصة بعد أنهى انتخابه فراغا سياسيا دام أكثر من عامين.. فإلى جانب الولايات المتحدة حظي عون خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى سدة الرئاسة والرابع على التوالي حظي بدعم خارجي من دول عدة على رأسها فرنسا والسعودية وقطر.

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الاتحاد الأوروبي في تهنئته لعون قال إنه يتطلّع إلى تشكيل حكومة إصلاح من دون تأخر.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر ان انتخاب عون يفتح باب الإصلاحات فى لبنان وقالت خارجية بلاده إنه ينبغي أن يعقب الانتخاب تأليف حكومة قوية قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم وحاجاتهم.

السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون والتي حضرت جلسة الانتخاب عبرت عن سعادتها لانتخاب عون رئيساً للبنان، ورأى المبعوث الأمريكى آموس هوكستاين إنها خطوة لبناء السلام الشامل فى لبنان

من جانبه قال السفير البريطاني فى لبنان إن انتخاب الرئيس عون إشارة أمل بعد العديد من التحديات.

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وباركت السفارة الإيرانية في لبنان انتخاب العماد عون في ظل أجواء توافقية جامعة معربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

العديد من قادة ورؤساء الدول العربية بعثوا برقيات تهنئة للرئيس عون بمناسبة انتخابه ومن بينهم الملك السعودي سلمان وولى عهده محمد بن سلمان وسلطان عمان هيثم بن طارق وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الذي أكد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وأكدت قطر على موقفها الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان.

وفيما اعتبر رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي في تهنئتة بانتخاب عون أن هذا الإنجاز سيفتح صفحة جديدة للبنان نحو تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي أعربت المنسقة الأممية فى لبنان عن تطلعها للعمل مع عون لدعم لبنان.

والى مقر الحكم في قصر بعبدا أطلقت 21 طلقة مدفعية احتفاء بقدوم الساكن الجديد. وأطلقت البواخر فى مرفأ بيروت صافراتها، احتفاءً بانتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية.