دعوى قضائية في السويد ضد جندي للاحتلال لارتكابه جرائم حرب بغزة

العالم - الاحتلال

وبن دافيد هو قناص إسرائيلي، من الكتيبة 932 في لواء "ناحال"، كما ذكرت المؤسسة، مؤكدةً أنّه أدى دوراً مباشراً في الاستهداف العشوائي للمدنيين، تدمير منازل الفلسطينيين، وأعمال عنف منهجية في القطاع.

وتشمل الأعمال الرئيسة التي تربط بن دافيد بجرائم الحرب التالي: عمليات القنص في مدينة غزة، تدمير الممتلكات المدنية، الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية ونية الإبادة الجماعية، والتي ظهرت من خلاله دعواته الصريحة إلى قتل الفلسطينيين جماعياً وطردهم.

وقدّمت المؤسسة أدلةً داعمةً لشكواها، ضمّت منشورات لبن دافيد على وسائل التواصل الاجتماعي، شهادات شهود العيان، التوثيق الصحافي وتقارير الأمم المتحدة.

إزاء ذلك، حثّت مؤسسة "هند رجب" السلطات السويدية على اعتقال بن دافيد واستجوابه فوراً. أما إذا اختارت السويد عدم محاكمته محلياً، فطالبت المؤسسة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو أي سلطة أخرى قادرة على إجراء محاكمة عادلة.

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يُذكر أنّ المؤسسة رفعت في الثاني من كانون الثاني/يناير الحالي دعوى قضائية أخرى ضدّ أميت نحميا، وهو قائد فصيلة في "اللاتاك" في كتيبة "روتم 435" في لواء "جفعاتي"، موجود في الأرجنتين.

وأكدت المؤسسة أنّ، نحميا، دمّر أدلةً حاسمةً تتعلق بحضوره وأنشطته في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر يدل بصورة أكبر على محاولته التهرب من المساءلة.

والأدلة الرئيسة على الانتهاكات التي ارتكبها نحميا شملت استخدام فلسطينيين دروعاً بشريةً في مخيم جباليا ورفح، النهب والتدمير في رفح ومدينة غزة والتهجير القسري في خان يونس.

وفي ضوء اكتشاف ما عمد إليه، نحميا، من محاولات مستمرة لتدمير الأدلة والهروب من المساءلة، دعت مؤسسة "هند رجب" السلطات الأرجنتينية إلى إصدار مذكرة اعتقال فورية بحقه، إجراء تحقيق شامل في أنشطته وتدمير الأدلة والتعاون مع الهيئات الدولية، بما في ذلك "الإنتربول"، من أجل منع مزيد من التهرب وضمان مقاضاته.

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يُشار إلى أنّ ناشطين فلسطينيين أسسوا مؤسسة هند رجب، في فبراير عام 2024، متخذين من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها. وسُمّيت المؤسسة تيمناً بالطفلة الشهيدة هند رجب، التي قتلها قوات العدو الصهيوني في قطاع غزة في يناير 2023.

والمؤسسة تابعة لحركة "30 مارس" الأوسع، وهي تسعى لتحقيق العدالة في جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وجمعت المؤسسة معلومات عن أكثر من 1000 جندي صهيوني من مزدوجي الجنسية، شاركوا في حرب الإبادة ضد قطاع غزة، بحيث قدّمت طلبات اعتقال ضدّهم في عدة دول.

المصدر: المسيرة نت