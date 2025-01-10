شاهد.. معرض في تونس لصور شهداء وأسرى فلسطين

العالم - خاص بالعالم

المعرض الذي يستمر على مدار يومين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية كان بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقبل العديد من الزائرين من تلامذة وشخصيات حقوقية رحبت بمثل هذه المبادرات التي تُعرّف بالقضية الفلسطينية وبرموزها وتوثق حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واستطاع المعرض أن يلفت أنظار المارة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، حتى أن كل من مرّ من الشارع وشاهد اللافتة الكبرى على أبواب المعرض المخطوط عليها "فجر الحرية قادم" وتحمل صور شهداء أبرز الشخصيات الفلسطينية الذين استهدفتهم الحرب إلا وراوده حب الاطلاع والاكتشاف.