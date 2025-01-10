حمدان: الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال بالكامل

العالم _ فلسطين

وأشار حمدان إلى أنّ أي اتفاق في قطاع غزة يجب أن يتضمّن وقفا للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع.

ولفت إلى أنّ على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال للالتزام بما تمّ التوافق عليه في المفاوضات.

وشدد على مواصلة الكفاح حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح القيادي في حركة حماس أنّ هناك معركة أخرى بعد انتهاء العدوان وهي مرحلة الإعمار لقطاع غزة المدمّر.

شاهد ايضا.. وثيقة إسرائيلية تكشف بنود مفاوضات غزة في الدوحة.. ما تفاصيلها؟

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمر على قطاع غزة أسفر عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.