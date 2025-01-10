إيران.. قوة لا تهزم ومفاجآت في الطريق

العالم - بانوراما

وأوضح سلامي أنّ ايران كبيرة ومقتدرة، وستحاسب أعدائها حسب قدراتها وانطلاقا من أراضيها كما فعلت في الوعد الصادق واحد واثنين، مؤكدا أنها لا تسعى لجعل أي أرض أخرى ساحة لمعركتها. كذلك بدوره أكد قائد الدفاع الجوي في حرس الثورة الإسلامية العميد داوود شيخيان أنّ إيران ستختبر قريبا منظومة مضادة للصواريخ الباليستية محلية الصنع، مشيرا إلى أنّ هذه المنظومة سترسّخ معادلات كثيرة في المجال العسكري وفي أذهان الأعداء، وشدّد على أنّ العدو سيواجه قوة هجومية ودفاعية في أي حرب جديدة.

ولمناقشة هذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من طهران الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن كنعاني مقدم، ومن بغداد الباحث الاستراتيجي مؤيد العلي، وتناقشهما هذه الأسئلة:

-هل تصريحات اللواء سلامي تأتي في إطار تذكير الأعداء بقدرات إيران أم أنها رد على تهديدات قادة الكيان خلال الفترة الماضية؟

-ألا يمكن قراءة تصريحات اللواء سلامي على أنها تأتي في إطار

-اللواء سلامي تحدث عن أنه سيتم الكشف قريبا عن مدن صواريخ ومسيرات تحت الأرض ألن يفقد هذا الكشف القوات المسلحة الإيرانية لعنصر المفاجأة؟

-اللواء سلامي أشار لمطالب شعبية بشأن الرد على جرائم الاحتلال هل هناك عملية تلوح في الأفق لمعاقبة الكيان على جرائمه؟