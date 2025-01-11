6 شهداء وإصابة اثنين بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

العالم _ لبنان

وكانت مصادر صحفية أفادت بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة مستهدفة سيارة و"فان" في بلدة طيردبا بقضاء صور جنوب البلاد.

كما أفادت بوقوع هجمات إسرائيلية جديدة على وسط بلدة "بني حيان" ومحيط "عيتا الشعب" جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن قوة من الجيش اللبناني دخلت إلى بلدة "عيترون" لفتح الطرق التي أقفلها الجيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا.

في غضون ذلك، تقدم لبنان بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي ردا على اعتداءات الجيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة رغم إعلان وقف الأعمال العدائية.

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وطالب لبنان مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات وضمان حقوق المزارعين والصيادين في المناطق المتأثرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على التعويض عن الأضرار كافة التي تسبب بها عدوانها على القطاع الزراعي وسائر القطاعات.

كما طلب لبنان من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيما الدول الراعية لإعلان وقف الأعمال العدائية، اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء الخروقات الإسرائيلية المتكررة لبنود هذا الإعلان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" و"إسرائيل" حيز التنفيذ، فجر الأربعاء السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لينهي أكثر من 13 شهراً من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.