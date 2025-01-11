العميد حيدري: جميع المصالح الاميركية في المنطقة في مرمى نيراننا

العالم - ايران

وقال العميد حيدري في كلمة القاها في مدينة اهواز (مركز محافظة خوزستان) في مراسم توديع ومعارفة قادة مقر الجيش الايراني في جنوب غرب ايران: ان جميع المصالح الاميركية في المنطقة هي في مرمى نيراننا ونحن قادرون عن شن العمليات، ان العدو يشن حربا هجينة ضدنا ونحن يجب ان نتمتع دوما بالجهوزية اللازمة للتصدي له".

واضاف العميد حيدري ان القوات المسلحة الايرانية لها اليد العليا في المنطقة وان الضربات الصاروخية التي نفذناها ضد الاهداف الاميركية في قاعدة عين الاسد وكذلك على "اسرائيل"، لا يستطيع اي جيش تنفيذها.

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وشدد على اهمية العمليات الهجومية والدفاعية قائلا "ان هدف الحرب المعرفية والهجينة التي يشنها العدو، هي السيطرة على الاذهان وسوق الاذهان نحو المصالح غير المشروعة للعدو ولذلك فان ادارة هذه المعركة ومواجهة اساليب العدو يجب ان تدرج على جدول الاعمال".

واشار العميد حيدري الى الاجراءات التي اتخذت في جنوب غرب ايران قائلا ان نتيجة هذه الاجراءات هي حفظ الجهوزية القتالية لكافة الدبابات والمروحيات والطائرات المسيرة للجيش الايراني في تلك المنطقة.