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إزاحة الستار عن القمر الصناعي بارس 2 في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

إزاحة الستار عن القمر الصناعي بارس 2 في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أن القمر الصناعي بارس 3 قيد الإنشاء، وقال إن القمر الصناعي بارس 2 يتمتع بقدرة تصوير بالأبيض والأسود بدقة أفضل من 4 أمتار وهو من تصنيع شركة "صا إيران". سيتم الكشف عنها في عشرة الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

العالم _ إيران

وقال حسن سالاريه ، إن القمر الصناعي "بارس 2" هو قمر استشعاري مزود بكاميرا قادرة على التصوير الملون بدقة أفضل من 4 أمتار والتصوير بالأبيض والأسود بدقة أفضل من 8 أمتار.

وأضاف: سيتم الكشف عن هذا القمر الصناعي، وهو الجيل الأكثر تقدمًا من القمر الصناعي بارس 1 ويتمتع بقدرات أكثر اتساعًا، في عشرة الفجر وفي يوم تكنولوجيا الفضاء .

وأوضح سالاريه: أن الأقمار الصناعية بارس 1 وبارس 2 وبايا ستشكل معًا نظام استشعار للأقمار الصناعية.

وأكد نائب وزير الاتصالات: يمكن استخدام القمر الصناعي بارس 2 كأحد المنصات المهمة لأقمار الاستشعار الإيرانية.

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وأضاف رئيس منظمة الفضاء: "يتم الآن تصميم القمر الصناعي بارس 3، وفي هذه النسخة من سلسلة الأقمار الصناعية بارس ستكون دقة التصوير أفضل، وفي التصوير بالأبيض والأسود ستكون دقة التصوير أفضل من 2 متر". "

وأضاف: تشكل هذه الأقمار الصناعية مجتمعة نظام أقمار صناعية استشعارية لإعداد وإرسال صور عالية الجودة من النقاط المطلوبة في الوقت المناسب.

وقال سالاريه: إن تكامل بيانات هذا النظام الفضائي إلى جانب بعضه البعض سيحوللها إلى بيانات قيمة وسيتم استخدامها في الصناعة والزراعة والبيئة.

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