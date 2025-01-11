تظاهرات غاضبة في باريس ضد دعم الحکومة لـ'اسرائيل'

العالم - مراسلون

مستمراً في لي ذراع اليمين المتطرف وازدواجية خطاب السلطة، اليسار الفرنسي مجدداً في تحدي الشارع يجمع الالاف نصرة لغزة، وفي كل مرة بحسب منظمي الاحتجاج تنضم فئات اخری من المجتمع لاتنتمی الی عائلة اليسار.

اليسار الذي حقق نجاحاً غير مسبوق في الانتخابات البرلمانية السابقة، يسارع علی جبهتين: جبهة تحالفات داخلية ضده وجبهة تأييد تحت الطاولة وفوقها للكيان الاسرائيلي وتجاوز قرارات المحكمة الدولية وتبرير قتل الاطفال في غزة.

وقال أحد المتظاهرين لقناة العالم: انا حزين جداً لما يحصل لأطفال غزة وأشعر بخيبة أمل كبيرة، لطالما أخبرونا بأن فرنسا تقدس الانسانية وتحترم الافراد وللأسف اليوم يبدو ان كل المتظاهرين يشعرون بالخيبة مثلي".

ترسانة أمنية طوقت المظاهرات في ساحة لباستي والمسار الذي تأخذه خشية خروج الامر عن السيطرة بحسب وزارة الداخلية وتهتز المشاعر لغزة كما اهتزت اعلام فلسطين في التظاهرة ويدعي أهلها الی المقاومة ولاغيرها. اما القمم والاجتماعات فيقولون فيها قولاً واحداً، قالته احدی المشاركات في التظاهرات: "لاشئ سوی مقاومة الشعب الفلسطيني فإسرائيل لاتعير اهتماماً لا للمنظمات ولا للقمم ولا للقرارات الاممية".

وحمل المتظاهرون دمی دامية للأطفال وهي حجة دامغة خاطبت شعوب العالم، ان الدماء المراقة في غزة ما كانت تراق لو لا الصمت الدولي.

وتلازمت الهتافات والشعارات وكان هتاف "الكيان الصهيوني مجرم" هو الطاغي في التظاهرة.

قريبة من كيان الاحتلال بعيدة عن حقوق الانسان، تلك هي فرنسا التي رآها المتظاهرون اليوم ودعوا الی تغييرها سريعاً.

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