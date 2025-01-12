مجمع تشخيص مصلحة النظام يبدأ بمراجعة اتفاقيتي CFT وباليرمو

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وقال المتحدث بأسم مجمع تشخيص مصلحة النظام ، محسن دهنوي: في هذه المرحلة، ستخضع مختلف بنود مشاريع القوانين المذكورة أعلاه للمناقشة والمراجعة الفنية والتخصصية.

وأضاف دهنوي: انعقد اليوم الأحد اجتماع مشترك للجان أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة الدكتور محمد باقر ذوالقدر أمين المجمع لتقديم آراء الخبراء إلى اللجنة المشتركة للمجمع.

واوضح انه بعد الانتهاء من إعداد التقرير الفني لأمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن مشروعي اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب وباليرمو، سيتم رفعه إلى اللجنة المشتركة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، والتي تتكون من الأعضاء المنتخبين في المجمع، من أجل استخلاص النتائج وابداء الرأي عليه.