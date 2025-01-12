الدفاع المدني بغزة: كأن قنبلةً نوويةً ضربت شمال قطاع غزة!

العالم – خاص بالعالم

وأكد باسل خير الدين مراسل العالم من غزة، أنه بعد 100 يوم من العملية العسكرية وحرب الابادة المفروضة على شمال قطاع غزة، أن 100 يوم ولا زال العدوان متواصل ومستمر والغارات الاسرائيلية تتواصل وكذلك عمليه القصف.

ونوّه مراسلنا بوقوع مذابح حقيقية يرتكبها جيش الإحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين في مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة حيث أنه للتو وصلت عدد من الإصابات وعدد من الشهداء حيث استهدف الإحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة اصابات تصل تباعا الى المستشفى المعمداني وعمليات القصف وعمليات الإبادة تتواصل لحظه بعد اخرى.

وفي مقابلة مع محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في شمال قطاع غزه قال :"أن ما جرى في شمال قطاع غزة لم يحدث في أي منطقه أخرى في القرن الواحد والعشرين، الإحتلال الاسرائيلي أباد منطقه شمال القطاع بشكل كامل على مستوى البشر، وتطهير على مستوى البنية التحتية ومستوى المباني، ومستوى كل شيء هناك تدمر بشكل واضح وكأن قنبله نووية ضربت منطقة شمال قطاع غزة".



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وأضاف بصل قائلا: إن الصور التي خرجت والمشاهدات التي تلقيناها والإستفسارات التي فهمناها من المواطنين يتحدث على ان المنازل الآن اصبحت في شمال قطاع غزة هي عبارة عن مقابر جماعية حيث يستهدف المنزل المكوّن من أكثر من طبقة والمأهول بالسكان على رأس السكان بشكل مباشر ولا يستطيع احد من مقدمي الخدمة ان يقدم لهذا المواطن اي شيء لدرجة أن جثامين المواطنين وجماجمهم اصبحت في الطرقات منتشرة بشكل كبير".



ولفت بصل أن طواقم الدفاع المدني تم منعها من العمل في شمال القطاع، والمنظومة الطبية انهارت والاحتلال الاسرائيلي اغلق المستشفيات الثلاثة الموجودة في شمال القطاع، وهذا انعكس بشكل سلبي على الواقع الموجود هناك حتى قضية التعامل مع الجرحى مع الاستهدافات اصبح شيء من العدم.

وأشار بصل إلى أن الإحتلال الاسرائيلي ايضا منع الطعام والشراب والدواء ومنع كل شيء فحاصر المنطقة بشكل ممنهج وقتل اكثر من 5000، حينما نقول 5000 مواطن فهذا رقم قليل جدا مقارنه بحجم المناشدات التي تلقيناها وحجم الاستفسارات من المواطنين العدد اكبر من ذلك بكثير لكن ننتظر أن تنتهي هذه ونقوم بعمليات التدقيق والاحصاء بشكل افضل حتى نخرج بإحصائية دقيقة".

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