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الإحتلال يرتكب جريمة قتل مروّعة بحقّ الأسير"معتز أبو زنيد".. إليكم التفاصيل!

الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت مؤسسات الاسرى عن ارتقاء الأسير معتز ابو زنيد من مدينة دورا جنوب الضفة الغربية بسبب الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، علما أن الاحتلال اعتقله بصحة جيدة ليلتحق بعشرات الشهداء الاسرى الذين يرفض الاحتلال تسليم جثامينِهم.

العالم خاص بالعالم

معتز أبو زنيد شهيد جديد ينضم لعشرات الشهداء منذ السابع من أكتوبر داخل سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي، معتز الذي كانت عائلته تنتظر عودته بفارغ الصبر لرؤية مولوده الذي رزق به وهو في الأسر، طرأ تدهور خطير على صحته في سجن ريمون وماطلت إدارة السجون في نقله للعلاج، حتى أعلن عن استشهاده، ليكون شهيدا وشاهدا على جرائم اسرائيلية ترتكب بحق آلاف الأسرى داخل السجون.

وقال شادي أبو زنيد- شقيق الشهيد معتز أبو زنيد:"فوجئنا صباحا بخبر استشهاد معتز وكان خبرا صادما للعائلة بانه قد استشهد في مستشفى عند الاحتلال ونحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد معتز لأن اخي لم يكن يعاني من أية امراض".

ما يجري داخل السجون يعتبر وجها آخر لحرب الإبادة، وسيفضي الى المزيد من عمليات الإعدام والتصفية بحق الأسرى، لا سيما أنهم يتعرضون بشكل دائم لجرائم بشعة تتمثل بالتعذيب والتجويع والاعتداءات بأشكالها، والجرائم الطبية وانتشار الأمراض الخطيرة، دون أي تدخل دولي لمنع ذلك في أسوأ مرحله يعيشها الأسرى.

وقال إبراهيم نجاجرة مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالخليل :"عدد الاسرى الذين استشهدوا داخل سجون الإحتلال منذ السابع من اكتوبر هو خمس عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ عام 1967 حتى عام 2023".

يشار أن الشهيد أبو زنيد هو المعتقل الإداري الخامس الذي يرتقي شهيدا داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة في غزة وال64 من بين صفوف الأسرى المحتجزة جثامينهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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