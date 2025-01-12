ترامب يهاجم المسؤولين بسبب حرائق لوس أنجلوس.. وهذا ما قاله!

العالم – خاص بالعالم

وفي وقت يواصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق المستعرة، بلغ عدد الضحايا 16 قتيلا وفق أحدث حصيلة أعلنها الطبيب الشرعي في المقاطعة.

فيما حذرت الجهات الصحية السكان من المخاطر الصحية للدخان السام المنتشر بسبب الحرائق، داعية إلى البقاء داخل المنازل واستخدام أجهزة تنقية الهواء.

بدورها قالت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية إن الأيام القليلة المقبلة ستثبت أهميتها بالنسبة لجهود مكافحة الحرائق، إذ يتوقع أن يستمر الطقس الجاف والرياح القوية قبل أن تنخفض درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع'.

وأكدت كتيبة الإطفاء في كاليفورنيا إمكانية أن تنشط الرياح مرة أخرى في الأيام المقبلة بعد فترة راحة قصيرة، مما يشكل تهديدا محتملا.



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أجهزة الإطفاء قالت إن فرقها عملت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتعزيز خطوط النار التي أنشأوها وهي حدود تم إنشاؤها عن طريق إزالة الوقود مثل النباتات، والحفر حتى مستوى التربة، للمساعدة في منع الحرائق والجمر من الانتشار.

وفيما فقد كثير من المتضررين بيوتهم، ونام آخرون في سيارتهم وفي مراكز إيواء، وأضحى بعض بلا مأوى، أكدت مصادر في الأوساط الاجتماعية في الولاية ازدياد ارتفاع الاجارات والعقارات في المناطق البعيدة عن الحرائق إذ وصلت إجارات البيوت للثلاثين ألف دولار، واصفينها بأنها جنونية ومشينة.

فيما ذكر المدعي العام للدولة بأن تضخيم الأسعار بشكل اصطناعي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن سنة وبغرامة قدرها عشرة آلاف دولار.

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