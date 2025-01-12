جيش الاحتلال يخرج من "ميس الجبل" والجيش اللبناني يدخلها

العالم - لبنان

وقال البيان إن الجنود اللبنانيين سيتوجهون إلى البلدة الحدودية بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ خطة الانتشار بالتنسيق مع قوات اليونيفيل بناءً على قرار وقف إطلاق النار.

كما أفادت البلدية بأن هناك تدابير استثنائية سيتم اتباعها لمنع الدخول إلى البلدة حتى انتهاء أعمال الكشف والانتشار وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده لجنة مراقبة تنفيذ القرار.

وأشارت إلى أن الطرقات مغلقة بسبب وجود ألغام وذخائر غير منفجرة، الأمر الذي يتطلب تدخل فرق الهندسة في الجيش اللبناني. كما أعربت عن عزمها على انتشال جثامين الشهداء، مع اقتراب العودة الآمنة إلى البلدة.

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وعلى صعيد متصل، أشارت بلدية عيترون إلى أنها ستقوم غدًا الاثنين بجولة ميدانية عند الساعة 10:00 صباحًا بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وذلك لتسهيل عودة الأهالي تدريجيًا إلى بلداتهم. وأوضحت أهمية الحذر فيما يتعلق بالمناطق الحدودية وما تحتويه من مخاطر.

في سياق متصل، زعم المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين أن انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان سيستمر حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار بشكل كامل، مشيرًا إلى أن العمليات ستستمر حتى الخط الأزرق. وقد أشار هوكشتاين إلى أن جيش الكيان الإسرائيلي بدأ فعليًا الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق الجنوب الغربي.

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ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" و"إسرائيل" حيز التنفيذ، فجر الأربعاء السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لينهي أكثر من 13 شهراً من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.