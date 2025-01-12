قبل وبعد... صور لأحياء لوس أنجليس التي تحولت إلى أنقاض

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وترصد الأقمار الاصطناعية حجم الدمار من الأعلى؛ إذ التقطت شركة «ماكسار تكنولوجيز» صوراً لعدة مناطق في لوس أنجليس قبل الحريق، وصوراً أخرى للمناطق نفسها بعده.

وأظهرت صورة التُقطت بالأقمار الاصطناعية المنازل قبل الحرائق في ألتادينا بولاية كاليفورنيا، وأظهرت صورة أخرى المنازل بعد الحرائق، الأولى التقطت في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، والثانية في 10 من الشهر نفسه، وفق «ماكسار».

وأرغمت الحرائق الكثيرة المستعرة في محيط لوس أنجليس منذ الثلاثاء، أكثر من 150 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

كما أظهرت صور أخرى منازل في منطقة باسيفيك باليساديس قبل حريق باليساديس، تم التقاطها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأظهرت صور أخرى المنازل بعد الحريق في 9 يناير الحالي.

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نشرت شركة «ماكسار تكنولوجيز» صورة التقطتها في 8 يناير 2025 لحي أثناء حريق إيتون في ألتادينا بكاليفورنيا، وصورة ثانية في 6 يناير 2025 قبل الحريق، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مسؤولون إن على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، أتت الحرائق على مساحة ألف فدان أخرى، والتهمت مزيداً من المنازل.

كما أظهرت صور أخرى منازل وشركات على طول طريق ساحل المحيط الهادئ، بالقرب من متنزه تونا كانيون في ماليبو، بولاية كاليفورنيا، في 20 أكتوبر 2024 قبل الحريق، وصور أخرى لها في 8 يناير 2025 أثناء حريق باليساديس.

وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء إن الحرائق ألحقت أضراراً أو دمرت 12 ألف بناية. وتشير تقديرات إلى أن 13 على الأقل في عداد المفقودين.





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وفي أحدث رد فعل، انتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأحد، المسؤولين في ولاية كاليفورنيا، في وقت يواصل فيه رجال الإطفاء مكافحة الحرائق المستعرة. وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «الحرائق لا تزال مشتعلةً في لوس أنجليس. والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها».

وأضاف: «إنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا. إنهم لا يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق. ماذا جرى لهم؟»، مشيراً إلى أن «الموت في كل مكان».

وحريق باسيفيك باليسايدس اتسع، السبت، إلى شمال غربي لوس أنجليس، وبات يهدد وادي سان فرناندو المكتظ بالسكان، فضلاً عن متحف غيتي وأعماله الفنية.