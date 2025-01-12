عراقجي يعيّن رؤوف شيباني ممثلا خاصا له في الشؤون السورية

العالم _ ايران

وجاء في رسالة التعيين: إنني أعينكم، أيها الدبلوماسي المتميز وذوو الخبرة في وزارة الخارجية، ممثلاً خاصاً لي للشؤون السورية.

وأضاف: سورية دولة مهمة في منطقة غرب آسيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظراً لأهمية الاستقرار والسلام في هذا البلد وتأثيره على السلام والأمن الإقليميين، تؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ووحدة أراضيها كما يتم التأكيد على احترام إرادة الشعب السوري ورغباته في تقرير مصيره دون تدخلات وحضور خارجي.

واكد ان القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا هي ملك للشعب السوري، وستنظم الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقاتها مع أي نظام حكومي ينبثق عن الإرادة الجماعية للشعب على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة، ووفقاً للأنظمة والقوانين الدولية.

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وأشار إلى ان استقرار المنطقة وأمنها لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتفاهم المتبادل بين دول المنطقة. تقوم السياسة الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية على الحفاظ على العلاقات الودية وتعزيزها مع جميع الدول المجاورة والإسلامية على أساس "مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الودية والتعاون بين الحكومات وفقا لميثاق الأمم المتحدة". تعتبر علاقات حسن الجوار مبدأ هاما في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية.

وفي الختام نوه إلى مهمة الشيباني وهي التشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك البلدان الصديقة في المنطقة، للوفاء بالمسؤولية الموكلة إليه وإبلاغه بالنتائج بانتظام.