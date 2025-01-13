22 خرقا لقوات الاحتلال الإسرائيلي لهدنة لبنان خلال 24 ساعة

العالم - لبنان

وفي تطور لافت، ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن الطيران المعادي (طيران الاحتلال) شنّ 4 غارات على المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراتي. بالإضافة لغارتين على واد في حومين.

وبيّنت مصادر لبنانية من الجنوب، أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات متتالية على أودية بين بلدات عربصاليم، حومين الفوقا، دير الزهراني ورومين، في جنوب لبنان.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام”، إن جيش الاحتلال فخخ صباح الأحد، 5 منازل سكنية على الأقل ونسفها في بلدة عيتا الشعب، في انتهاك متماد لاتفاق وقف النار.

ونوهت الوكالة اللبنانية الرسمية، إلى أن قوة من جيش الاحتلال “مشّطت” صباح اليوم بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على أطراف بلدتي مارون الراس ويارون.

وقبيل ظهر الأحد توغلت قوة مدرعة إسرائيلية مؤلفة من دبابة “ميركافاة” وآليتي “هامر” في اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، وتمركزت قرب أحد المنازل. بالإضافة لتوغل دورية عسكرية أخرى باتجاه وادي خنسا وريحانة بري في سهل الماري في منطقة العرقوب.

وحلقت طائرات استطلاعية ومسيرة إسرائيلية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، جنوبي لبنان، على علو متوسط في قضاءي صور وبنت جبيل.

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ونوهت “الوكالة الوطنية” إلى أن طائرات الاحتلال حلقت في أجواء قرى: علما الشعب، الضهيرة، بنت جبيل، يارون، مارون الراس، وصولًا لأجواء عيتا الشعب.

وسُجل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي، وفق ذات المصادر الرسمية، في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، على علو متوسط، تزامنًا مع تحليق لطائرات تجسسية “معادية” في أجواء مناطق الجنوب.

وتعرضت بلدة الضهيرة لتوغل إسرائيلي، من جهة أطراف البلدة باتجاه وسطها، قبل أن تتموضع قوات الاحتلال عند الطريق العام، “وبعد فترة زمنية قصيرة نفذ جيش العدو تفجيرًا لآخر منازل بلدة الضهيرة”.

وصباح الأحد، تعرضت بلدة عيتا الشعب، لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات، في وقت نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف وتفجير لمنازل في البلدة.

وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية: “وسجل أيضًا توغل دبابة ميركافاة وآليات عسكرية نحو منازل في أطراف مارون الراس لجهة مدينة بنت جبيل، تزامنًا مع إطلاق رشقات رشاشة باتجاه المنازل المحيطة “.

وتابعت: “سُجل تحركات لآلية هامر وبيك آب تابعة لقوات الاحتلال في منطقة العرقوب باتجاه منطقة المجيدية ووادي خنسا بمواكبة مسيّرة معادية حلقت في أجواء المنطقة على علو منخفض”.

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وحلّقت طائرات حربية إسرائيلية في أجواء معظم قرى وبلدات الجنوب اللبناني، ظهر أمس الأحد، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير التابعة للاحتلال في أجواء عدد من المناطق الجنوبية على مستويات منخفضة.

ونبهت “الوكالة الوطنية للإعلام” إلى أن مسيرة اسرائيليةً شنت مساء أمس الأحد، غارة على خراج بلدة جبال البطم، ما أدى لاندلاع حريق في المكان المستهدف.

وأضافت أن قوات “العدو الإسرائيلي” نفذت عملية نسف كبيرة في بلدة كفر كلا، مساء اليوم، تسببت بارتجاجات في البلدات المحيطة.

وواصلت قوات الاحتلال عمليات التفجير الممنهجة للقرى الحدودية المحتلة، وفقًا للوكالة اللبنانية الرسمية، وفجّرت عصر اليوم عددًا من المنازل في بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل.

وبعد منتصف ليلية السبت الأحد، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجيرية استهدفت عيتا الشعب ويارون وكفر كلا.

المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام"