بقائي يحذر دول المنطقة.. الكيان الصهيوني لا يعرف حدودا في توسعه

العالم - خاص بالعالم



وفي رد على سؤال مراسلة قناة العالم صرح بقائي ان النهج الذي يتبعه الكيان الصهيوني يعبر عن اطماعه تجاه المنطقه ووضعه خططا تشمل دونها مثل سوريا والاردن ولبنان وعمليا كاملا فلسطين المحتلة ويدل على ان الكيان الصهيوني لا يعرف حدودا في توسعه وهذا من الناحية الدولية والقانونية مرفوض ومدان تماما وهو بمثابه جرس انذار لجميع دول المنطقه والمجتمع الدولي بان هذا الكيان الذي اسس على القتل واحتلال ارض فلسطين يشكل تهديدا حقيقيا وجدي للسلام والامن الدوليين.



وقال بقائي إن الكيان الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعة في غزة خلال ستة عشر شهرا، واصفا ذلك بالخزي للعالم والمنظمات الدولة.