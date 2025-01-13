وثائقي 10.. احتفاظ حزب الله بقوته

العالم - وثائقي 10

والسؤال هو: ما سر احتفاظ حزب الله بقوته في معركة أولي البأس؟

المقاومة الإسلامية أطلقت على المعركة إسم أولي البأس والعدو أطلق عليها اسم سهام الشمال.

وفي السابع والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الثاني، اضطر العدو للقبول بوقف إطلاق النار بعد ما فشل في تحقيق أهدافه بالقضاء على حزب الله وتدمير بنيته العسكرية والسياسية والاجتماعية.

إنها الحرب الصهيونية الأوسع والأكثر عدوانية على لبنان

وهكذا بدأت فصولها:

17 و18 من سبتمبر أيلول كانت الجريمة الصهيونية بتفجيرات البيجر واللاسلكي ومحاولة قتل أكثر من 5 آلاف شخص، يحملون الأجهزة لإغراض مدنية واجتماعية وطبية.

لكن هذه التفجيرات فشلت في إشاعة حالة الوهن والارتباك في قيادة حزب الله، كما قال حينها الأمين العام سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله:

"وكان يقصد في قتل أكبر عدد ممكن من القادة والمسؤولين وضرب المفاصل وهز وزلزلة البنية، ضرب نظام القيادة والسيطرة وبالتالي أن تشيح هذه الفوضى والإرباك والضعف والوهن في بنية حزب الله وبنية المقاومة. هذا لم يحصل، أقول لكم لم يحصل لحظة واحدة على الإطلاق.

واستمر العدو في محاولاته لتفكيك قيادة حزب الله لإضعافه فاغتال في غارة جوية على الضاحية الجنوبية من بيروت، القيادي في المقاومة إبراهيم عقيل في العشرين من سبتمبر أيلول.

تزامنا مع هذه الجرائم الصهيونية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أهداف الحرب تشمل عودة الإسرائيليين الى منازلهم في الشمال بأمان: "قلت ذلك من قبل سنعيد مواطني الشمال إلى ديارهم بأمان وهذا بالضبط ما سنفعله".

في الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول فتح العدو النار على لبنان بشكل واسع إذ شن 1600 غارة جوية في يوم واحد على مناطق عدة في البلاد، وأدت الى استشهاد قرابة 500 شخص.

رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو زعم حينها أن قواته تعمل على تغيير التوازن في الشمال الفلسطيني من خلال تفكيك ترسانة حزب الله الصاروخية. حيث قال : الوضع القائم لن يستمر وهو بحاجة الى تغيير في مواين القوى على حدودنا الشمالية.

السابع والعشرون من شهر سبتمبر أيلول من العام 2024 يوم حزين للمقاومة ولبنان حيث اغتال العدو أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بغارة جوية عنيفة جدا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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