اسقاط MQ9 الاميرکية ينذر بسقوط اسطورة الجيش الذي لايقهر

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تتمتع هذه الطائرة بالتطور التكنولوجي الذي يتمثل في طول تحليقها الجوي الذي يصل لنحو 3000 كيلومتر، وبارتفاع 45 ألف قدم عن مستوی سطح الارض وسرعة تبلغ 240 كيلومتراً في الساعة؛ وكذا التخفي أثناء القيام بالمهام التجسسية والهجومية.

هذه الاسطورة الاميركية سقطت وسقطت معه هيبة الاميركيين أمام القدرات العسكرية التي انفردت بها القوات المسلحة اليمنية كجزء من استراتيجيتها الدفاعية امام التحالفات الغربية والتصعيد العسكري في المنطقة.

اسقاط طائرة MQ9 التي يعتمد عليها الجيش الاميركي في تنفيذ العديد من المهام القتالية واللوجستية له تأثيرات كبيرة علی المستوی السياسي والاقتصادي والعسكري في الداخل الاميركي وصيته بين الحلفاء والمنافسين.

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منذ بدء طوفان الاقصی والاجواء اليمنية أصبحت شبه مغلقة امام هذا النوع من الطائرات الاميركية من خلال العديد من العمليات النوعية والدقيقة التي نفذها سلاح الجو اليمني ونتج عنها اسقاط 18 طائرة من هذا الطراز منها 5 طائرات في صحراء محافظة مأرب و4 منها في جبال صعدة و3 علی شواطئ الحديدة و2 في ذمار ومثلها في البيضاء و1 في الجوف واخری في العاصمة صنعاء.

اسقاط هذه النوعية من الطائرات الحديثة والمتطورة يعكس التطور التكنولوجي الذي وصلت لها القوات اليمنية في تحديث انظمتها الدفاعية وخاصة الجوية منها التي اصبحت تقض مضجع الاميركيين في ارسال هذه الطائرات هذا النوع من الطائرات وغيرها خوفاً من الاسقاط والسقوط لأكذوبة الجيش الذي لايقهر.

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