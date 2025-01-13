مفاوضات الدوحة وموقف اليمين المتطرف

العالم - بانوراما

وتحدّث مسؤول مطلع عن التوصل إلى انفراجة في الدوحة. فيما توقعت القناة الثانية عشرة العبرية أن يتم توقيع اتفاق أولي للصفقة يوم الخميس أو الجمعة. ونفى مسؤول إسرائيلي أن تكون تل أبيب قد تلقّت من قطر مسوّدة نهائية لمقترح الاتفاق بعد أن كان مصدر مطلع قد أكد تسليم قطر المسوّدة للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. بدوره انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاتفاق المحتمل، ووصفه بأنه صفقة استسلام وكارثة على الأمن القومي الإسرائيلي.

ولمناقشة هذا الموضوع، تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما"، من رام الله الناشط السياسي عمر عساف، ومن بيروت الباحث السياسي الفلسطيني وليد محمد علي. لتطرح هذه الأسئلة:

-- ما هي آخر الاخبار الواردة من الدوحة حول تقدم المفاوضات؟

-- وهل أن التوقعات بإبرام صفقة قريبا ستحقق بالنهاية رغم المواقف المتناقضة من الكيان الاسرائيلي حيال الملف؟

-- وما تأثير مواقف سموتريتش وبن غفير حول الصفقة؟ وهل يتم تخطي تلك العقبات ؟

-- وماذا عن تفاصيل ما ستشمله الصفقة لجهة إعداد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم سلطات الاحتلال؟

-- وكيف سيترجم تطبيق الاتفاق على الارض؟ وخصوصا في غزة من انسحاب وإعادة اعمار وإدخال المعونات الانسانية؟

-- وما هو مستقبل غزة وماذا عن إدارة القطاع التي تناقلت حوله وسائل إعلام عربية وعبرية، لا سيما وأن حركة حماس تؤكد أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني؟

-- وكيف تقيمون ما تناقلته وسائل إعلام عن التوصل لتفاهمات أولية بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة عبر محور نتساريم- الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه- مع تولي جهة دولية مسؤولية تفتيش العائدين؟.

-- هل نحن أمام ساعات حاسمة في ملف التفاوض؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.