شاهد... صنعاء تستهدف وزارة الحرب الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي بيافا

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مرة جديدة، وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر الاحتلال في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في مرحلة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت وزارة الحرب الاسرائيلي في قلب الكيان المحتل بيافا المحتلة، بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين اثنين، واكدت صنعاء وصول الصاروخ إلى هدفه، وسط فشل منظومات الدفاع الإسرائيلية في التصدي له.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ،العميد يحيى سريع، ان "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2. وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بفضل الله وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له. وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 12 ساعة. وتجدد القوات المسلحة اليمنية أنها ومعها أبناء الشعب اليمني العظيم لن تتخلى عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

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وسائل اعلام عبرية أعلنت عن تفعيل الدفاعات الجوية وسط فلسطين المحتلة، وقال الاسعاف الاسرائيلي انه تم إطلاق فرقه لعلاج خمسة عشر مصابًا. نتيجة التدافع اثناء دوي صفارات الانذار المحذرة من الصاروخ.

وكانت وسائلُ إعلام عبرية أعلنتْ عن إطلاقِ اليمن صاروخاً باليستياً يوم امس الاثنين، واشارات الى أنّ حركةَ الملاحة في مطار بن غوريون توقفت.

واعترف اعلام العبري بأن الإطلاق الثاني من اليمن خلال أقل من اربعة وعشرين ساعة لا ينسجم مع ما يتردد من إضعاف قدرات صنعاء العسكرية، حيث تم استهداف أهداف حيوية في الكيان ثلاث مرات خلال أربعة وعشرين ساعة، ردا على غطرسة الاحتلال واستمراره في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.

