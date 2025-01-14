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ترامب: سألتقي مع بوتين «سريعا جدا»

ترامب: سألتقي مع بوتين «سريعا جدا»
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سريعا جدا» بعد تنصيبه الأسبوع المقبل.

العالم - الأميركيتان

ولم يحدد موعدا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي البلدين منذ بداية حرب روسيا مع أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وقال ترمب لنيوزماكس عند سؤاله عن استراتيجية إنهاء الحرب «ثمة استراتيجية واحدة فقط والقرار بيد بوتين، ولا أتصور أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور لأنها لم تكن جيدة بالنسبة له أيضا» حسب تعبيره.

وأضاف «أعلم أنه يريد أن نلتقي وسيكون اللقاء سريعا جدا. كنت أود فعل هذا في وقت أقرب.. لكن يجب أن أتسلم الرئاسة لإنجاز بعض الأمور».

وقال مايك والتز عضو مجلس النواب الأميركي، الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الأحد إنه يتوقع مكالمة بين ترمب وبوتين في «الأيام والأسابيع القادمة».

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