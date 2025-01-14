متحدث الخارجية القطرية يكشف نتائج المفاوضات بشأن غزة +فيديو

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وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الانصاري، ان "تم تسليم المسودات الى الطرفين، وتم تذليل الصعوبات امام القضايا الرئيسية العالقة بين الطرفين، وتجري الان المحادثات حول التفاصيل النهائية".

واضاف ان " يجب اولا الاعلان عن الاتفاق وبعدها نعلن عن بداية التنفيذ. يصعب وضع اي مدى زمني سوى القول اننا امام نقطة هي الاقرب الى الوصول لاتفاق خلال الشهور الماضية واي حديث عن موعد لتطبيق الاتفاق سيرتبط شرطا بموعد الاعلان عنها والذي نترقب ان يكون قريبا".

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