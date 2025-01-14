صحيفة بريطانية.. أمن السلطة أكثر قسوة من جيش الإحتلال

العالم _ فلسطين المحتلة

وبحسب التقرير، الذي نشر أمس الاثنين، فقد شُردت أكثر من 2000 عائلة من المخيم منذ بدء الهجوم العدواني على المخيم، في حين يعاني السكان المتبقون من ظروف مزرية مع انقطاع إمدادات المياه والكهرباء.

وقال الممثل الفلسطيني أحمد طوباسي للصحيفة إن “الخدمات الأساسية انقطعت مرة أخرى بسبب عمليات السلطة الفلسطينية مع انقطاع المياه والكهرباء بشكل طفيف خلال الشهر الماضي”.

وأضاف أن “المخيم تحت الحصار، والناس يُقتلون بمجرد السير في الشارع”، ووصف طوباسي قوات أمن السلطة بأنهم “أكثر جنونا من الإسرائيليين”، لأنهم “يُشعلون النار في المنازل وقناصتهم يطلقون النار طوال الوقت، وفي كل مرة نحاول فيها إصلاح الكهرباء يطلقون النار على مصادر الطاقة عمدا”.

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ووصف المواطن رائد خطيب الأوضاع بأنها “كارثية”، وقال: “بعض جيراننا تعرضوا لإطلاق نار. وهناك منازل أُحرقت، والوضع يزداد سوءا لأنه ليس هناك مكان آمن للاختباء مع عائلتك”، وفوق ذلك هناك “حصار تام، ما يسبب العديد من المشاكل”.

كما أضاف خطيب إن هذه العملية تخدم في النهاية الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن الهدف منها هو “نزع سلاح مقاتلي المقاومة، والمستفيد الوحيد هو الاحتلال”.

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ويأتي هجوم أمن السلطة على مخيم جنين في محاولة لوأد المقاومة ومنع تناميها لتصبح ظاهرة مجتمعية تهدد وجود السلطة التي عملت لعقود على ملاحقة المقاومين وتسليمهم لسلطات الاحتلال بعد اعتقالهم.

وفي الأثناء يواصل جيش الاحتلال ومستوطنوه هجماتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة على التوالي، حيث وثقت الهيئات الفلسطينية استشهاد أكثر من 840 شخصا في الضفة الغربية وإصابة أكثر من 6700 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.