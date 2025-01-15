مفتي سلطنة عمان يعلق على تهديدات ترامب وحرائق أمريكا

العالم - عمان

وكتب الشيخ الخليلي في تدوينة له على منصة "أكس".. قائلاً: هدد الرئيس الأمريكي أن يحول الشرق الأوسط إلى جحيم، وما كاد ينتهي من تهديده حتى اشتعلت النيران في بقاع متعددة من أرضه.

وأضاف: "هذا هو شأن الله تعالى في كل من طغى وتكبر واستطال على عباده بقهره وجبروته، فليت شعري هل من مُدكِّر يرحم نفسه وينيب إلى الله؟! ألا هل بلغت؛ اللهم فاشهد".

اقرأ ایضا.. السيد مقتدى الصدر: ’حرائق أميركا بلاء وآية من آيات الله’

وانتشرت حرائق الغابات في لوس أنجلوس الأمريكية بسرعة عبر مساحات شاسعة بالمدينة والمناطق المحيطة بها، وبسبب الظروف الجافة ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية -التي تجاوزت سرعتها 150 كلم في الساعة- أتت الحرائق على آلاف الدونمات في غضون أيام قليلة.

وقد تحولت أحياء بأكملها إلى رماد ودُمرت البنية التحتية الحيوية.

وعلى الرغم من عمل فرق الطوارئ المستمر وتدخّل طواقم الدفاع المدني التابعة لولايات مجاورة لاحتواء الحرائق فإن حجم الكارثة طغى على الموارد المتاحة.

اقرأ ایضا.. ترامب يهاجم المسؤولين بسبب حرائق لوس أنجلوس.. وهذا ما قاله!

وفي جميع أنحاء لوس أنجلوس أُجبرت المدارس على الإغلاق بسبب الدخان الكثيف ونوعية الهواء الخطيرة، وأغلقت منطقة مدارس الولاية الموحدة (ثاني أكبر منطقة في البلاد) جميع المدارس، في حين يُجري المسؤولون تقييم الأضرار.

كما واصل عناصر الإطفاء في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة مكافحة موجة الحرائق الهائلة التي أودت بحياة 24 شخصا على الأقل في لوس أنجلوس، في حين حذّر مسؤولون من رياح مقبلة قد تؤدي إلى تأجيج النيران، وقالت مصادر إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعتزم زيارة المدينة المنكوبة لتقييم الأضرار.

حرائق الغابات تحول لوس أنجلوس لما يشبه منطقة حرب + فيديو