6 شهداء بقصف لطيران الاحتلال على مخيم جنين بالضفة

العالم- فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 6 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف كيان الاحتلال على مخيم جنين.

وأوضحت الصحة أن الشهداء هم الأشقاء مؤمن (28 عاماً)، وأمير (27 عاماً) وبهاء إبراهيم أبو الهيجاء (33 عاماً).

وأشارت الوزارة إلى استشهاد كل من الفتى محمود أشرف مصطفى غربية (15 عاماً)، والشهيد حسام حسن عيسى قنوح (34 عاماً)، والشهيد إبراهيم مصطفى قنيري (23 عاماً) في القصف الإسرائيلي على المخيم.

وأفاد شهود عيان بأن طيران كيان الاحتلال قصف بثلاثة صواريخ على الأقل، لمخيم جنين.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصاعد العدوان الصهيوني في الضفة لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولن يرهبه بطش الاحتلال.

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ونعت الحركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، "شهداء جنين الأبطال، الذين ارتقوا في هذه المجزرة الوحشية الجديدة، لنؤكد أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرًا، وستكون لهيبًا يحرق الاحتلال ويكسر هيبة منظومته الأمنية".

وأضافت أن "هذه الجريمة جاءت بعد ساعات من إطلاق المبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف حملة السلطة الأمنية على مخيم جنين ومقاومته، وعدم استجابة السلطة الفورية لها، وما شهدناه من إطلاق نار ومنع لسيارات الإسعاف من دخول المخيم".

وأردفت أن ذلك "يحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية لرفضها النداءات الوطنية بوقف حملتها على المخيم".

ودعت "حماس" إلى "تصعيد كافة أشكال العمل المقاوم في الضفة، ولمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار التصدي والمواجهة، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.