شاهد.. استمرار حصار جنين واشتباكات السلطة الفلسطينية مع المقاومين

العالم – خاص بالعالم



واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة قباطية جنوب جنين، وسط دفعٍ بتعزيزات عسكرية من حاجز دوتان غربي جنين.



وشنت القوات حملة اعتقالات واسعة شملت سيدة فلسطينية.

وتأتي هذه العملية بعد عدة ايام من تنفيذ عملية في بلدة الفندق قُرب قلقيلية، وكانت كتيبة جنين-سرايا القدس تبنت عملية الفندق بالاشتراك مع كتائب القسام والأقصى.



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ويزعم الاحتلال الاسرائيلي ان منفذي العملية قد خرجوا من بلدة قباطية.

ويأتي ذلك في سياق الحملة التي تقودها السلطة الفلسطينية في مخيم جنين لملاحقة ما أسمتهم بـ"الخارجين عن القانون"، حيث تشتبك خلالها مع مقاومي كتيبة جنين في مسعى لنزع سلاح المقاومة.

كما تمارس عمليات اعتقال بشكل عشوائي لفلسطينيين من منازلهم في الوقت الذي أحرقت فيه عدة منازل داخل المخيم.

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