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قادة أمريكيون قلقون من إطالة أمد المعركة بالبحر الأحمر

قادة أمريكيون قلقون من إطالة أمد المعركة بالبحر الأحمر
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

حذر قادة عسكريون أمريكيون، الأربعاء، من استمرار المعركة التي تشهدها المياه الإقليمية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

العالم - اليمن

وقال قائد القوات الجوية البحرية الامريكية نائب الأدميرال دانييل تشيفر: "نحن أمام خطر حقيقي يفرضه القتال المطول في البحر الأحمر"، لافتاً إلى أنه كلما طال أمد الحرب كلما زادت فرصة وقوع كارثة كبرى، مشيراً إلى ان القوات اليمنية أصبحت تجيد المواجهة.

وأشار "تشيفر" إلى أن التعاون والتنسيق بين مجتمعي السطح والجوية زاد بشكل كبير منذ بدء معركة البحر الأحمر، موضحاً أن التعاون السريع أصبح أمرًا أساسيًا عند إعداد سفينة أو سرب لمواجهة التهديد القادم من اليمن.

من جانبه، أضاف نائب رئيس العمليات البحرية الأدميرال جيمس كيلبي، "مع استمرار أسطول البحرية في قتال "الحوثيين" فإننا نتعلم الدروس من كل اشتباك، وسنظل نتعلم من الحوادث التي تقع كل يوم، فنحن نتعلم من عيوبنا أكثر مما نتعلم من نجاحاتنا".

وأفاد كليبي، أن المرة الأولى التي خاضت فيها أمريكا معركة في البحر الأحمر استغرقت نحو 40 يوما لتحليل بيانات السفن، مضيفاً: "تحليل البيانات يمس كل شيء في نظامنا البيئي للحرب السطحية".

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