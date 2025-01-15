جنين تشيع 6 مدنيين قتلتهم 'اسرائيل' دون سبب

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين، راية عروق، ان 6 شهداء بينهم 3 أشقاء وطفل، ارتقوا مساء أمس بثلاثة صواريخ اطلقها طيران الاحتلال الاسرائيلي علی شارع السکة في مخيم جنين.

وأکدت مراسل العالم نقلاً عن حرکة الجهاد الاسلامي، ان جميع الشهداء کانوا من المدنيين.

وبات الاحتلال الاسرائيلي يمعن بقتل الفلسطينيين دون تمييز المدنيين والمجاهدين متذرعاً بالقضاء علی المقاومين في مخيم جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي إلى منازل عائلاتهم في بلدات كفر دان وبرقين واليامون بالمحافظة، بعد أن جابت مسيرة التشيع عدة شوارع في مدينة جنين وفق مراسل الأناضول.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان "الشهداء الستة هم صقر عارف عابد (28 عاما)، و‎أحمد محمد سمودي (24 عاما)، ‎وأيمن عبد الكريم أبو فضالة (24 عامًا)، و‎محمد هزاع مرعي ( 32 عاما)، ومصطفى علام مرعي (21 عاما)، وأحمد محمد أبو عبيد (21 عاما)".

الفصائل تتحد في جنين والسلطة الفلسطينية تتحد مع 'اسرائيل' ضدهم

وأکدت مراسلة العالم ان جنين تعيش وضعاً مأساوية بعد 40 يوماً من الهجوم العسکري الذي يشنه جهاز أمن السلطة الفلسطينية من جانب وجيش الاحتلال الاسرائيلي من جانب أخر.

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