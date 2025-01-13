الفصائل تتحد في جنين والسلطة الفلسطينية تتحد مع 'اسرائيل' ضدهم

العالم - فلسطين

لليوم الأربعين على التوالي حصار خانق تفرضه اجهزة امن السلطة الفلسطينية على مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع هجمات تشنها قوات الاحتلال ضد فصائل المقاومة والمقاومين، الذين يتصدون لها وللعدو بكل بسالة.

في التفاصيل، تجددت الاشتباكات اليوم بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين بمحيط مخيم جنين، إذ أصيب طفل بشظايا رصاص مع اندلاع اشتباكات في شارع مهيوب تخللها إطلاق نار كثيف، وذلك بعد فشل أجهزة السلطة الليلة الماضية في التسلل إلى المخيم من حارة الدمج.

المقاومون تمكّنوا من استهداف آلية عسكرية مصفحة لأجهزة السلطة في محور حارة الدمج، ما أدى إلى احتراقها وهروب العناصر الذين كانوا بداخلها. وتسبّب عدوان السلطة بقطع أسلاك الكهرباء في حارة الدمج، وخراب واسع في الشوارع والمنازل المحيطة بمنطقة الاشتباكات.

كما كثفت أجهزة أمن السلطة خلال اليومين الماضيين من استخدام قذائف الإنيرجا والأر بي جي، والتي طالت منازل أهالي المخيم وأصابت عدداً منهم بجروح. من جهتها، أكدت كتيبة جنين أنّ المقاومة في المخيم موحّدة ولا فرق فيها بين مجاهدي حماس والجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى، حيث يقفون جميعا وقفة رجل واحد.

أما قوات الاحتلال فقد شنّت حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. فيما هدمت جرافات الاحتلال العديد من منازل الفلسطينيين ومنشآتهم التجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

قوات الاحتلال اقتحمت العديد من المدن والبلدات في الضفة ومنعت المركبات من المرور في الشوارع القريبة منها، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها واعتقلت العشرات من الفلسطينيين حيث ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن جنود الاحتلال اعتقلوا نحو سبعين فلسطينياً بعد أن داهموا منازلهم، بعضهم من كبار السن، ويعانون أمراضا مزمنة.

إلى ذلك، شهدت محافظة الخليل، عدة اقتحامات ومداهمات لمناطق متفرقة، تزامنا مع نصب حواجز عسكرية والتنكيل بالفلسطينيين.

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