الاحتلال يسابق الزمن لقتل اكبر عدد من سكان غزة قبل وقف اطلاق النار

العالم _ مراسلون

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن لقتل أكبر عدد من سكان غزة في ظل الحديث عن تقدم كبير في مباحثات وقف إطلاق النار.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني رامي خريس لقناة العالم: طبعا في اللحظات الاخيرة يقتل المدنيين ويبحث عن اي صيد ثمين ومن المتوقع ايضا انه قبل حتى اعلان الاتفاق حتى بلحظات يقوم بهكذا اعتداءات.

لم تعد أقسام الطوارئ والاستقبال تتسع لاستقبال العدد الكبير من الجرحى والشهداء مع استمرار استهداف المدنيين وكثافة الغارات.

مع اقتراب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة يحاول الاحتلال الاسرائيلي تدمير ما تبقى من هذه المدينة وقتل اكبر عدد ممكن من المدنيين الفلسطينيين.

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