مراقبون اسرائيليون يصفون صفقة التبادل بالكارثة القومية

العالم _ مراسلون

ورغم ان الاغلبية في تل ابيب تريد الصفقة للشعور بالفشل في الحرب الا ان ما رشح من بنود جعل الكثيرون منهم وخاصة في اليمين يشعرون بانهم طأطأوا الرأس للمقاومة التي وصفوها بانها كانت قاسية في الحرب وفي المفاوضات.

اما حلفاء نتنياهو والذين لن يصوتوا لصالح الصفقة فموقفهم جاء لسان سمطرتش اولا والذي وصف الصفقة بالكارثة القومية ثم على لسان زميله بن غفير الذي قال بان الصفقة استسلام لحركة حماس.

وقال الخبير بالشان الاسرائيلي عصمت منصور لقناة العالم: المعارضون يعارضون اي صفقة بغض النظر انهم يريدون فقط استخدام القوة. لديهم تطلعات استيطانية. اجواء الحرب واستمرارها تخدم مشروعهم الايديولوجي.

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اما نتنياهو الذي التقى ذوي الاسرى الاسرائيليين مبشرا بان ابنائهم سيعودون قريبا الى بيوتهم فواجه عاصفة من ذوي الاسرى الذين سيخرجون في المرحلة المقبلة ولماذا لم تتم الصفقة كاملة في مرحلة واحدة، لكن الاكثر قساوة على نتنياهو فهم ذوي الاسرى الذين قتلوا في الاشهر السبع الاخيرة والذين يرون صفقة مماثلة لرؤية بايدن قبل 7 اشهر والتي لو حدثت يومها لجنبت ابنائهم القتل.

وقال كاتب ومحلل سياسي جهاد حرب لقناة العالم: هناك مجموعة من الازمات، منها ما يتعلق بشكل وطبيعة الائتلاف الحكومي القائم الان في "اسرائيل" الان والذي يمكن ان يتفكك لاكثر من سبب: الاول يتعلق بانهاء الحرب في قطاع غزة مما يعني انسحاب كل من اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير، او ما يتعلق بانشاء لجنة التحقيق الرسمية التي على ما يبدوا ستدين هذه الحكومة ووزراءها وخاصة رئيس الحكومة الاسرائيلية.

الصفقة المنتظرة بتفاصيلها المعلنة تشكل ضربة قاسمة لحكومة نتنياهو على المدى القريب والبعيد.

الفاتورة التي كانت متوقعة ان يدفعها بنيامين نتنياهو حتى اليوم كانت كبيرة جدا، لكن في اثر الاعلان عن الصفقة اصحبت اثقل بكثير مما كانت عليه في السابق ورهان بنيامين نتياهو على ترامب كي يساعده في دفع الفاتورة كان رهانا فاشلا.