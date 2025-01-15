أهالي جنين يشيعون 6 شهداء ارتقوا بقصف الاحتلال + فيديو

العالم _ مراسلون

6 شهداء ارتقوا بقصف جوي للاحتلال في شارع السكة بمخيم حنين، بينهم ثلاثة اشقاء وطفل، واصابة العديد بينهم والد شهيد.

مئات الشهداء شيعوا من قلب هذا المخيم، ولكن هذه المرة هي الأصعب على أهالي المخيم، بعد مرور 40 يوماً على حملة الأجهزة الأمنية لبسط سيادتها على مخيم جنين، قصف الطيران الحربي الاسرائيلي هؤلاء الشبان.

كانوا يتناولون الحلويات ويدعون جارهم لتناولها، قبل أن يقرر الاحتلال بأن هذه النهاية.

شاهد ايضا.. الإحتلال يرتكب جريمة قتل مروّعة بحقّ الأسير"معتز أبو زنيد".. إليكم التفاصيل!

لا يفرق الاحتلال الاسرائيلي بين مقاوم ومدني وطفل وشاب، لم يقتحم مخيم جنين، ولكنه قصف منطقة يعيش فيها مدنيون.

المزيد في الفيديو المرفق..