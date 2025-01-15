هاشتاغ "اميركا تحترق" يجتاح مواقع التواصل

العالم _ نقطة تواصل

حين هدد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الشرق الاوسط بالجحيم، لم يكن يعلم ان هذا الجحيم سيكون حاضرا بنفسه في بلاده، نيران ستلتهم الأخضر واليابس واعصار سيعصف ويجرف كل شيء في طريقه.

وبينما يعاني بعض الاميركيين من الإعصار الناري اهل غزة في المقابل صامدون في جحيم الصهاينة ويواجهون نيران العدوان والحصار.

تفاعل النشطاء العرب مع حرائق اميركا الاخيرة جاء محملا برسائل قوية تربط بين معاناة غزة وما تشهده الولايات المتحدة الاميركية من كوارث طبيعية عبر العديد من الهاشتاغات مثل #غزة_تحت_القصف و #اميركا_تحترق.

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وفي اليمن، تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا توثق الهجوم الثلاثي على اليمن والذي وقع قبل ايام بمشاركة اسرائيلية واميركية وبريطانية، الذي اثار ردود فعل قوية على مستوى العالم، حيث نشر النشطاء العديد من المحتويات التي تسلط الضوء على العدوان تحديدا في صنعاء والحديدة.

بعد ان تمكنت جبهة الاسناد اليمنية لغزة من توجيه ضربات قوية للعدو الصهيوني، بدأ الكيان الصهيوني في طرح اغتيال القادة اليمنيين كاحدى الخيارات لمواجهة تصاعد هذه التهديدات.

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100 يوم على حصار الاحتلال الاسرائيلي لشمال غزة، والغزيون هناك محرومون من كل مقومات الحياة والدبابات تحاصر منازلهم دون خدمات طبية بالكامل ومع ذلك تمكنوا من قتل ما يزيد على 50 جنديا حسبما اعلنت الجهات الرسمية التابعة للاعلام العبري.

وكأن الشعب الفلسطيني لا يكفيه ظلم الاحتلال، فماذا عن ظلم ذوي القربى؟ السلطة الفلسطينية تتحمل جزءا من المسؤولية في معاناة الشعب الفلسطيني بحسب المغردين الذين تداولوا مقاطع فيديو في هذا الاطار.

وإلى الصحفي سائد نبهان الذي استشهد اثناء تأديته لواجبه الصحفي في تغطية الاحداث الميدانية. استشهد نبهان اثر استهداف من قبل الاحتلال ليكون احد الابطال الذين دفعوا حياتهم ثمنا لنقل الحقائق.

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