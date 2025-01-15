 10 شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على مناطق عدة في غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، إن قوات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة "النبيه" في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.

ونقلت (وفا) عن مراسلها قوله، ان 5 مواطين فلسطينيين على الأقل استشهدوا، وجرح آخرون، بقصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "اللحام" بمنطقة "قيزان رشوان" جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

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